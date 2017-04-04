Katar dünyanin en büyük doğalgaz sahasını geliştirecek

Katar, dünyanın en büyük doğalgaz sahasının geliştirilmesi için kendi kendine uyguladığı yasağı kaldırmaya karar verdi.

Katar 2005 yılında, üretimdeki hızlı artışın rezerve olan etkisini incelemesi adına Doha'ya zaman vermek için İran ile paylaştığı Kuzey Sahası'nın geliştirilmesini ertelemişti.



Doha'nın Kuzey Sahası olarak adlandırdığı ve İran'ın Güney Pars dediği geniş doğalgaz sahası Katar'ın toplam üretiminin neredeyse tamamını oluştururken, ihracat gelirinin de yüzde 60'ını oluşturuyor.



'İYİ BİR ZAMAN'



Qatar Petroleum (QP) CEO'su Saad al Kaabi dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Projelerimizin çoğunluğunu tamamladık ve şimdi ertelemeyi sonlandırmak için iyi bir zaman. Petrol için bazıları 2030'da talebin zirveye çıkacağını bekliyor, bazıları ise 2042'de. Fakat doğalgaz için talep her zaman artıyor" dedi.



Al Kaabi, Kuzey Sahası'nın güneyindeki bölgede yapılacak geliştirme çalışmalarının yaklaşık 400,000 varil petrole karşılık gelen günlük 2 milyar küp kadem kapasitede olacağını ve beş veya yedi yıl içinde başlamasının ardından sahanın üretimini yüzde 10 artıracağını açıkladı.