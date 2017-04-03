Kürt sitesi açıkladı ! Referandum bu yıl yapılacak

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), bağımsızlık referandumunu 2017’de düzenlemek için somut adımlar atacağı açıklandı. AA'nın da duyurduğu haber sonrası referandumun bu yıl düzenlenmesi kararı alındığı açıklandı



Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) dün düzenlediği toplantıda, ortak bir komite kurulması ve referandumun bu yıl düzenlenmesi kararı alındı.

IKBY ve KDP’nin başkanı olan Mesut Barzani’nin de katıldığı, saatler süren toplantının ardından yapılan açıklamada, referandumun tarihinin ve düzenlenmesi için gereken mekanizmanın kurulması amacıyla ortak komite oluşturulacağı duyuruldu.

KDP sözcüsü Mahmud Muhammed de Rudaw’a yaptığı açıklamada, iki partinin referandumun bu yıl düzenlenmesi için uzlaştığını belirtti. Buna göre, KDP-KYB ortak komitesi bölgedeki diğer Kürt partileri bugünden itibaren ziyaret etmeye başlayacak.

Muhammed, Kürt partilerinin hem Bağdat’taki merkezi yönetimler, hem de komşu ülkelerle bağımsızlık üzerine müzakere başlatacağını da söyledi.

BARZANİ NE DEMİŞTİ?

Görüşmede Başkan Barzani, "Dünyanın Kürdistan halkının kendi geleceği hakkında vereceği karardan haberdar olabilmesi için yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceğiz" demişti.