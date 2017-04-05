Papa'dan Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanında çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuşan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İdlib'deki katliama değindi.

Suriye’deki kimyasal silahlı saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirten Papa, "Suriye’de gerçekleşen pek çok masum, çaresiz çocuğun ve insanın öldürüldüğü kabul edilemez saldırıyı sert şekilde kınıyorum” dedi.

Saldırının kurbanları ve yakınları için dua ettiğini ifade eden Papa Franciscus, yerel ve uluslararası düzeyde siyasi sorumlulukları olanlara seslenerek, bu trajediyi bir an önce durdurma çağrısında bulundu.

Beşşar Esed rejiminin dün sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.