PKK tünel kazıp bomba yerleştiriyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sınır Muhafızları Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sınır bölgelerinde tüneller kazmaya devam ettiğini bildirdi.

Kanlı terör örgütü PKK sadece Türkiye'de değil kendi bölgelerinde de dehşet saçmaya devam ediyor.

Sınır Muhafızları Komutanlığında görevli Albay Diler Zebari, "PKK, sivillerin sınır üzerindeki köylere geçişine izin vermezken şimdi de daha tehlikeli bir adım atarak bölgeye patlayıcı madde yerleştiriyor. Halk, bu bombaların kendilerinde patlamasından çok korkuyor." dedi.

Sınır Muhafızları Komutanlığında görevli Albay Diler Zebari'nin Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, PKK'lı militanlar, Duhok iline bağlı sınır bölgelerinde tünel kazmaya devam ediyor.

Albay Zebari, açıklamasında PKK tarafından kazılan bu tünellerin bir kısmının ortaya çıkarılıp, bombalardan temizlendiğini belirtti. Örgütün kazdığı tünellere patlayıcı madde yerleştirdiğini de söyleyen Zebari, bu uygulamanın amacına dair bilgileri olmadığını ifade etti.

"Patlayıcı dolu tüneller bölge halkının hayatını büyük riske atıyor" diyen Zebari şunları kaydetti:

"PKK, sivillerin sınır üzerindeki köylere geçişine izin vermezken şimdi de daha tehlikeli bir adım atarak bölgeye patlayıcı madde yerleştiriyor. Halk, bu bombaların kendilerinde patlamasından çok korkuyor."

Duhok'un Zaho İlçesi Emniyet Müdürü Şıvan Sındi de geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi sınırındaki bölgelerde yaklaşık 50 tünel kazmış. PKK'nın tünelleri daha çok sığınak şeklinde olup patlayıcı madde deposu olarak kullanılıyor." demişti.