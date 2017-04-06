Sağlık Bakanlığı'ndan, İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili açıklama

Suriye'nin İdlis kentinde medyadana gelen toplu ölümlerin ardında kimyasal saldırının olduğu ileri sürülmüştü. Tüm dünyanın gözü Türkiye'de yapılan otopsilere çevrilmişti. Otopsilerin bir kısmı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de gerçekleşen kimyasal saldırı sonrasında Türkiye'de tedavi altına alınan yaralıların son durumu ve hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Hatay'daki hastanelerde 30, Adana Balcalı Üniversitesi Hastanesinde bir olmak üzere toplam 31 yaralının tedavisinin sürdüğü, 3 ağır yaralının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan ilk tahlil sonuçlarına göre ise hastalarda kimyasal maddeye (sarin) maruz kaldıklarını düşündüren bulgulara rastlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye, Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılmıştır. Otopside ilk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen vücut dokuları ve sıvılarından alınan örneklere gerekli kimyasal ve toksikolojik inceleme yapılmaktadır. Kimyasal Silah Önleme Örgütü tarafından alınan örnekler kendilerince Lahey'de tetkik edilecektir. Tahlil ve otopsi sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

KİMYASAL SİLAH NEDİR ?

Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir. Bu maddeler, cansız olmaları nedeniyle, çoğalmaları veya insandan insana veya diğer canlılara bulaşmaları söz konusu değildir. Ancak içerdikleri kimyevi maddeler nedeniyle insan üzerinde tahrip edici etkileri vardır.