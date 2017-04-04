Suriye'de kimyasal silahlı saldırı: 43 ölü

Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazıyla saldırdı. Suriye Sivil Savunma Ekibinden, saldırıda 43 sivilin öldüğü, 215 kişinin de gazdan etkilendiği bildirildi.

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırdı.

İdlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

AA