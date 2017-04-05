Suriye'de peş peşe saldırılar

Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan kimyasal saldırı sonucunda 20'si çocuk 72 kişi yaşamını kaybetti. Dünyadan katliama tepki yağarken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgeye yönelik bugün de 5 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Salı günü İdlib'de yaşanan saldırılarda kimyasal silah kullanıldığı yönünde haberler gelmiş, 20'si çocuk 72 kişinin zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda sarin gazının kullanıldığını ve saldırıyı Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetlerinin düzenlediğini belirtiyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise açıklamasında İdlib sınırları içinde bulunan Han Şeyhun kasabasındaki bir cephaneliğin hedef alındığını, cephanelikte bomba ve mayın yapımında kullanılan zehirli gazların bulunduğunu söyledi.

'SAVAŞ SUÇU'

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün kimyasal silah kullanımı iddialarını görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplanıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bölgedeki son gelişmeleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi, Konsey'in sorumluların hesap vermesini talep etmek amacıyla toplanacağını belirtti.

Mistura ayrıca kimyasal silah kullanımının savaş suçu olacağını da hatırlattı.

SURİYE İDDİALARI REDDEDİYOR

Suriye ise 'kimyasal saldırı' iddialarını reddediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Suriye'nin kuzeybatısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib'te "kimyasal gaz" kullanıldığı iddiası üzerine Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla bugün TSİ 17:00'da olağanüstü toplanacak.

BUGÜN DE 5 HAVA SALDIRISI

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgeye yönelik bugün de 5 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

DÜNYA TEPKİ GÖSTERDİ

Suriye’de yaşanan katliam sonrası dünyadan gelen en ilginç tepki, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a aitti. Trump, doğrudan Suriye lideri Beşar Esad’ı sorumluğu tuttuğu saldırı nedeniyle selefi Barack Obama’yı da suçladı. Trump, yaşananların Obama Yönetimi’nin “zayıflığı” ve “kararsızlığı”nın bir sonucu olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise “Beşar Esad’ın bu şekilde hareket ettiği açık: zalim, utanmaz barbarlıkla” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya lideri Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reuters’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in Suriye’deki ateşkesin sürdürülmesinin önemine dikkat çektikleri belirtildi.

Erdoğan, “İdlib’de sivillere yönelik bu insanlıkdışı saldırı kabul edilemez” dedi. Cumhurbaşkanı, son gelişmelerin Astana sürecindeki emeklerin heba edilmesi riski taşıdığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Binali Yıldırım da BM’nin, Suriye’deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde adım atması gerektiğini söyledi. Yıldırım, dün akşam İstanbul Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde sanatçılara hitaben yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“BM umarım konuyu ciddi şekilde ele alır. Suriye’deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde adımlar atarak bunu yapanlara da gerekli cezayı verir. Zayıf da olsa ümidimizi muhafaza ediyoruz.”

FRANSA: OLAY CANAVARCA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault olayı “canavarca” olarak nitelendirdi ve saldırıda “kimyasal silah” kullanılmasının “Suriyelilerin bunca yıldır yaşadığı vahşetin somut bir kanıtı daha” olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye lideri Esad'ın İdlib saldırısının “baş sorumlusu” olduğunu savundu. Mogherini saldırıyı “korkunç” diye nitelendirdi.