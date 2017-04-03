Rusya'da metro istasyonuna terör saldırısı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ''kontrollü darbe'' cevabı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 03 Nisan 2017 16:45

Terör örgütü DEAŞ çocukları canlı kalkan yaptı

Musul'da çocukları canlı kalkan olarak kullanan DEAŞ böyle görüntülendi

Terör örgütü DEAŞ çocukları canlı kalkan yaptı
A+ A-

Musul'da çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı anlar havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Irak ordusu, Ekim ayından bu yana ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u DEAŞ'tan geri almaya çalışıyor.

Orduya ait helikopterler, ateşe hedef olmaktan kaçınmak için çocukları canlı kalkan olarak kullanan DEAŞ militanlarını görüntüledi.

BBC Farsça Servisi'nden Nefise Kohnavard ve prodüktörü Joe Inwood da bu anlara tanıklık etti.

Uçuş sonrası BBC'ye konuşan pilot ise "DEAŞ çocukları kullanıyor ve bu şekilde kurtuluyorlar. Çünkü ateş açamayacağımızı biliyorlar" dedi.

BBC Türkçe

canlı kalkan , detay , deaş , musul , ırak , çocuk