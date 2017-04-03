Terör örgütü DEAŞ çocukları canlı kalkan yaptı

Musul'da çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı anlar havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Irak ordusu, Ekim ayından bu yana ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u DEAŞ'tan geri almaya çalışıyor.

Orduya ait helikopterler, ateşe hedef olmaktan kaçınmak için çocukları canlı kalkan olarak kullanan DEAŞ militanlarını görüntüledi.

BBC Farsça Servisi'nden Nefise Kohnavard ve prodüktörü Joe Inwood da bu anlara tanıklık etti.

Uçuş sonrası BBC'ye konuşan pilot ise "DEAŞ çocukları kullanıyor ve bu şekilde kurtuluyorlar. Çünkü ateş açamayacağımızı biliyorlar" dedi.

BBC Türkçe