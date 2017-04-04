Otel odasında utandıran seks kazası

Kenya'da kocasını aldatan evli bir kadın, otelde erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği sırada vajinusmus (kadınlarda görülen cinsel işlev problemi) nedeniyle nadir görülecek bir kaza yaşadı. Adamın cinsel organı, kadının cinsel organının içinde sıkışıp kaldı. Sedye üstünde hastaneye kaldırılan çiftin görüntüleri kameraya yansıdı.

KALABALIĞIN ORTASINDA İLGİNÇ MANZARA

Çift otel odasında cinsel ilişkiye girdikleri sırada, erkeğin kadından ayrılamadığının farkına vardı. Acı içinde kalan kadın yardım çığlıkları atmaya başladı. Otel görevililerinin yardımına geldiği çiftin üstüne yatak örtüsü atıldıktan sonra tahta bir sedyeye bindirilip hastaneye kaldırıldılar. Bu sırada etrafta toplanan kalabalık şaşkın bakışlar arasında çiftin hastaneye kaldırılmasını izledi. Sedyedeki kadının utancından yüzünü kapadığı görüldü.

ALDATILAN KOCANIN İNTİKAMI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Hastane yetkilileri çiftin kimliği hakkında bilgi vermedi. Yerel kaynaklar ise aldatan kadının kocasının, karısını yakalamak için vajina spazmına sebep olan bir ilaç kullandığını iddia etti.

VAJİNUSMUS NEDİR?

Vajinismus, kadınlarda görülen cinsel bir işlev problemidir. Vajina girişini çevreleyen pelvis kaslarının istem dışı kasılarak cinsel birleşmede acı ve ağrıya neden olması veya bu sebeple cinsel birleşmenin hiç gerçekleşememesi şeklinde tanımlanmaktadır.