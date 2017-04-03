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  4. 03 Nisan 2017 21:17

DEAŞ günler önce Rusya'yı tehdit etmiş

Rusya'da iki ayrı metro istasyonundaki patlamayla ilgili DEAŞ'ın bir afişte Rusya'yı tegdit ettiği görülüyor.

DEAŞ günler önce Rusya'yı tehdit etmiş
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Rusya’da St Petersburg’da iki ayrı metro istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin iki hafta önce yayınlanan bir afişte DEAŞ’ın tehdit ettiği görülüyor.

"Rusya’yı yakacağız" yazılı afişin üzerine bugün meydana gelen patlamada DEAŞ’ın parmağı olduğu iddia ediliyor.
Rusya’da St Petersburg’da meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 9 kişi öldüğü en az 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya'da metroda patlama! Çok sayıda ölü var! Son dakika açıklaması geldi.

Ayrıca patlamanın yaşandığı istasyonun birkaç durak ötesinde 'Plosjad Vosstania' durağında patlamamış bomba bulundu. Bomba yetkililer tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor

.

İHA

tehdit , rusya , patlama , deaş