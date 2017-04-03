Metro istasyonu saldırganı böyle görüntülendi

Rusya'nın St Petersburg kentinde metroda parça tesirli bomba patladı. Rusya Sağlık Bakanı, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı sırasında Rus lideri Putin de St. Petersburg'da bulunuyordu. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı patlamanın nedenini terör saldırısı olarak açıkladı. Saldırıda çanta içine yerleştirilmiş parça tesirli bomba kullanıldığı, vagondaki ikinci bir bombanın da imha edildiği duyuruldu.

SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Rus televizyonu REN, metrodaki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin fotoğrafını paylaştı. Terör zanlısının metroda bomba yüklü sırt çantasını bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Hürriyet