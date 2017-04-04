Polise teslim olup ''masumum'' dedi

St. Petersburg'da 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, Rusya medyasında, güvenlik makamları tarafından "saldırının muhtemel zanlısı" olduğu düşünülen bir kişinin görüntüleri yer almaya başladı.

Ancak Moskovski Komsomolets, sözkonusu şahsın, medyada fotoğrafının yayınlanması üzerine kendiliğinden polise giderek teslim olduğunu, olayla ilgisi olmadığının anlaşıldığını yazdı.

ŞÜPHELİYE YALAN TESTİ YAPILDI

Dail Mail ise şahsa doğru söyleyip söylemediğinin anlaşılması için yalan testi yapıldığını yazdı.

Rusya'daki metro bombacısının kimliği ortaya çıktı

İnterfaks ajansı da güvenlik kaynaklarına dayanarak ortada bir intihar eylemi olduğunu ve 23 yaşındaki, Orsta Asya kökenli bir eylemcinin kimliğinin saptandığını duyurdu.

Rusya'da metroyu kana bulayan teröristin kimliği belli oldu