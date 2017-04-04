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  4. 04 Nisan 2017 14:50

Polise teslim olup ''masumum'' dedi

Rusya'daki terör saldırısının ardından Rus basınında şüpüheli olarak gösterilen kişi polise teslim olarak masum olduğunu söyledi.

Polise teslim olup ''masumum'' dedi
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St. Petersburg'da 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, Rusya medyasında, güvenlik makamları tarafından "saldırının muhtemel zanlısı" olduğu düşünülen bir kişinin görüntüleri yer almaya başladı. 

Ancak Moskovski Komsomolets, sözkonusu şahsın, medyada fotoğrafının yayınlanması üzerine kendiliğinden polise giderek teslim olduğunu, olayla ilgisi olmadığının anlaşıldığını yazdı.

ŞÜPHELİYE YALAN TESTİ YAPILDI

Dail Mail ise şahsa doğru söyleyip söylemediğinin anlaşılması için yalan testi yapıldığını yazdı. 

Rusya'daki metro bombacısının kimliği ortaya çıktı
İnterfaks ajansı da güvenlik kaynaklarına dayanarak ortada bir intihar eylemi olduğunu ve 23 yaşındaki, Orsta Asya kökenli bir eylemcinin kimliğinin saptandığını duyurdu.

Rusya'da metroyu kana bulayan teröristin kimliği belli olduRusya'da metroyu kana bulayan teröristin kimliği belli oldu

 

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