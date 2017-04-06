Rusya'dan ABD'ye yanıt

Rusya, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen kimyasal katliam hakkında açıklama yaptı. Kremlin, katliamdan Suriye rejimini sorumlu tutan ABD'nin vardığı sonuçların tarafsız verilere dayanmadığını savundu.

Kremlin’den İdlib’de gerçekleşen saldırı hakkında açıklama geldi.

'ABD'NİN SONUÇLARI TARAFSIZ VERİLERE DAYANMIYOR'

Açıklamada “Suriye konsundaki anlaşmazlıklar ABD ile ilişkimizin doğasında büyük bir değişiklik yaratmaz. İdlib’de olanlar canavarca bir suçtur, ABD’nin vardığı sonuçlar tarafsız verilere dayanmıyor. Kimyasal silahların kullanılması kabul edilemez. Suriye Ordusu’nun kimyasal silahların teröristlerin eline geçmemesini sağlayacağını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Rus temsilci koşarak salonu terk etti

Suriye'nin İdlib şehrinde meydana gelen kimyasal saldırının ardından en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa saldırıdan Esad güçlerinin sorumlu olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı kınayan bir karar tasarısını kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Rus yetkililer kimyasal gazın, muhaliflere ait bir mühimmat deposunun vurulmasıyla yayılmış olabileceğini öne sürmüştü.

TÜRKİYE OTOPSİ SONUÇLARINI DUYURDU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib’de meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybeden Suriyelilerin cenazelerinin otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na geldiğini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyelerinin de otopsi işlemlerine katılarak numuneler aldığını, ilk bulgulara göre şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.