Rusya'dan o iddialara sert tepki: Alaycı ve küstahça

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün St. Petersburg'da yaşanan patlamaya hakkında Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerinin intikamı olarak yer veren bazı medya kuruluşlarını eleştirdi. Lavrov, çıkan haberlerin 'alaycı ve küstahça' olduğunu belirtti.

'OBAMA DÖNEMİNDEKİ PENTAGON YETKİLİLERİ DE AYNI GÖRÜŞÜ PAYLAŞTI'

Bu görüşün sadece basında yer bulmadığını ve bunun üzüntü verici olduğunu kaydeden Lavrov, eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki Savunma Bakanlığı (Pentagon) temsilcileri de dahil olmak üzere küresel kamuoyunun benzer görüşleri paylaştığına dikkat çekti.

'TERÖR, TÜM İNSANLIĞA VE DİNLERE KARŞI İŞLENEN BİR SUÇTUR'

Terörün tüm insanlığa ve tüm dinlere karşı işlenen bir suç olduğunu da ifade eden Lavrov, şöyle konuştu:

"Meslektaşım Abdıldayev'in dediklerine katılıyorum. Terörün milliyeti yoktur. Kişinin kökeni ve dini inançlarıyla bir bağlantı kurmaya çalışmak kabul edilemez."