Dünyaca ünlü muhabirden Türkiye yorumu

İngiliz BBC televizyonunun kıdemli muhabiri ve sunucusu Michael Buerk, “Kendimi Türkiye’de Londra’dan daha güvende hissediyorum” ­dedi.

Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de Akdeniz kıyılarımızda yelken yaptığını belirten BBC muhabiri Buerk, kendini Türkiye’de Londra’da olduğundan daha güvende hissettiğini söyledi.

Londra Tekne Fuarı’nda Türkiye standını ziyaret eden ve DHA muhabiri Aynur Tattersall’un sorularını yanıtlayan Buerk, “Kendimi Türkiye’de Londra’dan daha güvende hissediyorum” dedi.

GÖCEK KIYILARINA BAYILIYOR

Uzun yıllar BBC’nin yurt dışı muhabirliği yapan ünlü gazeteci, Türkiye hayranı olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de yelkenlim var. 25 yıldır Göcek ve Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yelken yapıyorum. Tanıştığım herkese Türkiye’ye gitmesini söylüyorum” diye konuştu.

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan terör saldırılarından hiç korkmadığını ve terör olaylarının dünyanın her yerinde yaşanan şeyler olduğunu ifade eden gazeteci, buna alışmak gerektiğini söyledi.

"İNGİLTERE'DE TERÖR ENDİŞESİ VAR"

Tanıştığı herkese Türkiye sahillerinin güvenli olduğunu söylediğini belirten Buerk şöyle konuştu:

“Arkadaşlarımla yelken yaptığımız yerlerin Suriye sınırına ve İstanbul’a binlerce mil uzakta olduğunu söylüyorum. Bu ülkede de (İngiltere) hâlâ terör var. İrlanda Kurtuluş Örgütü (IRA), El Kaide ve DEAŞ gibi potansiyel terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz. Türkiye zor zamanlar yaşıyor. Biz de farklı nedenlerden dolayı zor günler yaşıyoruz çünkü Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz. İnsanlar 'Dünyanereye gidiyor' diye endişeli ama herkes yine de tatile gitmek istiyor. Herkes Akdeniz’in en güzel koylarında yelken açmak istiyor. Hepimiz şu an Türkiye’de olmak istiyoruz. Dışarıya bakın berbat bir hava var. Gri, yağmurlu ve iç karartıcı bir hava. Şu anda düşündüğüm tek şey Nisan ayının bir an önce gelmesi ve Türkiye’ye gitmek.”