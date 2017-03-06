Dünyaca ünlü otel zincirine ortak geldi !

Yapılan açıklamaya göre, ortak girişim şirketi yüzde 50'şer eşit ortaklık yapısıyla kurulurken; iki marka Rixos marka çatısı altında çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren resort otellerin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda işbirliği yapacak.

AccorHotels ortak girişim sayesinde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Avrupa’daki önemli destinasyonlarda 15 oteli kendi ağına entegre edecek.

Rixos ise işbirliği kapsamında beş şehir otelini AccorHotels bünyesinde yeralan bir otel markası ile yönetmeyi planlıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "her şey dahil" konseptli lüks resort otel zinciri olarak faaliyet gösteren Antalya merkezli Rixos Hotels, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Avrupa ülkelerinde 16 resort otele sahip.

Rixos Hotels, mevcut tesislerine kısa süre içerisinde Dubai’deki ikinci lüks oteli ve 2018 yılı sonunda Abu Dabi’de ve Maldivler’de iki yeni yatırımı ekleyecek.

AccorHotels ise dünya genelindeki 4000'i aşkın otel, tatil yeri ve mekânda faaliyet gösteriyor.



4 BİN 100 OTELİ VAR

Fransız Accor Grubu ise dünyanın en büyük otel zincirlerinden. 95 ülkede 2015’te satın aldığı Raffles, Swissotel gibi büyük markalar da dahil 20 markası ile faaliyette. Dünyada 4100 adet oteli bulunuyor. 2015 cirosu ise 5.5 milyar Euro. Türkiye’de ise 22 otele sahip.