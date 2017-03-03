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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZA TEPKİ YAĞIYOR !

Dünyaca ünlü yıldıza tepki yağıyor !

Dünyaca ünlü müzisyen Rod Stewart'ın çektiği bir video DEAŞ katliamlarını anımsattığı için tepki yağmuruna tutuldu.

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Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Rod Stewart, eşi Penny Lancaster ve arkadaşlarıyla Abu Dabi'de gezerken çektiği bir video, DEAŞ katliamlarını anımsattığı için eleştiri oklarının hedefi oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 72 yaşındaki şarkıcı, bir arkadaşından dizlerinin üzerine çökmesini istiyor ve terör örgütü DEAŞ’In dünyayı şoke eden cinayetlerine benzer bir şekilde boğaz kesme hareketi yapıyor.

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Stewart’ın bu hareketi “iğrenç”, “aptalca” ve “kurbanlara ve ailelerine karşı saldırganca” olarak nitelendirildi. İnsanlar Stewart’ın “sir” unvanının alınması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin bir özür açıklaması yapan Stewart, Abu Dabi’deki konserinden önce etrafta muziplik yaptığını savunarak, DEAŞ katliamlarını değil, “Game of Thrones” dizisinden bir sahne canlandırdığını söyledi.

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Videonun yanlış anlaşıldığını ifade eden ünlü yıldız, “Rencide olanlara en kalbi özürlerimi sunuyorum” dedi.

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