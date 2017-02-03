Dünya'da ilk başkanlık devri Beşiktaş'ta gerçekleşti

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kardeş şehir protokolü çerçevesinde makam koltuğunu 1 gün süreyle Almanya’nın Herne Şehri Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda’ya devretti.

Beşiktaş Belediyesi, kardeş belediye protokolü ile işbirliği yaptığı Almanya’nın Herne Belediyesi’ni ağırladı. İki belediye arasında Başkanlar Değişim Programı kapsamında Başkan Hazinedar makam koltuğunu Herne Belediye Başkanı Frank Dudda’ya devretti.

Makamım devir teslim töreni Beşiktaş Belediye binası önünde başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Herne Belediye Başkanı Frank Dudda’yı binanın giriş kapısında karşıladı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra tören başladı. Törende ilk olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar konuştu. Türkiye’de ve Avrupa’da yaşanan terör olayları hakkında konuşan Hazinedar, ülkelerin bir birini daha iyi anlaması için dünyada ilk kez ‘Başkanlar Değişim Programı’nı başlattıklarını duyurdu. Teröre karşı birliktelik çağrısı yapan Hazinedar konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“BEŞİKTAŞ’I DUDDA YÖNETECEK’’

“Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dünyada iletişim ve ulaşım kanallarının daha da açıldığı ve geliştiği bir ortamda, bunun yarattığı fırsatları yaşarken aynı zamanda bunların birer tehdit boyutunu da özellikle Türkiye ve Avrupa yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Bu tehdidin adı terörizm. Terörizme karşı birlikte hareket etmek çok önemli. Anadolu coğrafyasının neler yaşadığını anlamak için burada olmak lazım. Sayabileceğimiz birçok konu var aslında, birbirimizi anlamanın önemini anlatan. Bunu hayata geçirecek en güçlü programlardan birini bugün hayata geçiriyoruz. “Uluslar arası empati” programı çerçevesinde bir belediye başkanı değişim programı. Politikacıların bizi anlaması, bizim diğer ülkeleri anlamamızın en güzel yolu belki de birbirimizin yönetim süreçlerini paylaşmak, onlara dahil olmaktır. Sevgili dostum Frank Dudda bugün Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ve Beşiktaş’ı yönetecek. Bizim halkımızla iç içe olacak.”

“SİZE SICAKLIK GETİRDİK’’

Beşiktaş Belediye Başkanlığını devralacak olan Frank Dudda da bir konuşma yaptı. Beşiktaş’ta son aylarda yaşanan terör olaylarını hatırlatarak üzgün olduklarını ifade eden Dudda Beşiktaş’a her zaman destek olacaklarını sözlerine ekledi. Devralacağı başkanlık boyunca elinden geleni yapacağını ifade eden Dudda, “Biz bugün buradayız çünkü Beşiktaş’a karşı saygımızı göstermek istedik. Son aylarda Beşiktaş’la birlikte acı çektik. Biz desteklediğimizi göstermek için buradayız. Bu kadar tutku ve sevgiyle iç içe olan bir şehre gelmek bizim için bir onurdur. Bugün belediye başkanlığı görevini devraldığımda elimden geleni yapacağım. Biz size sıcaklık getirdik. Yürekten sıcaklığımızı size sunmak istiyoruz. Ama biz beraber acı çekmeyi de becerebilmeliyiz, beraber sevinci de paylaşmayı becerebilmeliyiz. Bunu ancak beraberken başarabiliriz” dedi.

YENİ BAŞKANDAN ‘’ODAYI BOŞALTIN’’ ESPRİSİ

Devir teslim töreni daha sonra Belediye Başkanlığı makamında devam etti. Önceden hazırlanan metni sesli bir şekilde okuyan Başkan Murat Hazinedar, protokolün altına imzasını atarak başkanlığı resmen Herne Belediye Başkanı Frank Dudda’ya devretti. Görevi devreden Murat Hazinedar daha sonra sembolik olarak şehrin anahtarını Beşiktaş Belediye Başkanı Frank Dudda’ya teslim etti. Başkanlığı ve şehrin anahtarını teslim alan Beşiktaş Belediye Başkanı Frank Dudda makamda bulunanlara “Sizden bir ricam olacak. Hemen göreve başlıyorum, odayı boşaltmanızı rica edeceğim” diyerek espri yaptı.

Makamında çalışma arkadaşlarıyla bir süre fotoğraf çektiren yeni Başkan Frank Dudda esnaf ziyaretlerini de aynı saat içinde gerçekleştirdi. Levent Çarşı’da bulunan esnafları ziyaret eden Frank Dudda, ilçe hakkında bilgiler de aldı.

HAZİNEDAR AİLESİYLE VAKİT GEÇİRECEK

Murat Hazinedar’a iki gün boyuna ne yapılacağı sorusu üzerine, “Hiç tasarlamadım. Bu akşam evime biraz daha fazla zaman ayıracağım. Çünkü onları çok ihmal ettim. En azından kısa bir süre için” cevabını verdi.

Beşiktaş kent yönetimi 2-3 Şubat tarihleri arasında Dr. Frank Dudda tarafından yürütülecek. Koltuk devrinin ardından Dr. Frank Dudda’nın Beşiktaş kentini daha iyi tanıması ve Beşiktaş kentlileriyle empati kurmasına katkı sağlayarak, iki belediye arasında çalışmalar konusunda köprü görevi sağlanması amaçlanıyor.