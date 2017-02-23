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DÜNYADAKİ ÇOCUK ASKERLERİN YÜZDE 40'I AFRİKA'DA

Dünyadaki çocuk askerlerin yüzde 40'ı Afrika'da

Ruanda Dışişleri Bakanı Mushikiwabo, dünya genelinde silahlı örgütlerce kullanılan çocuk askerlerin yüzde 40'ının Afrika'da olduğunu söyledi.

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Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Bakanlar Komitesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde, "çocukların savaşlardan korunması ile kıtada ürünlerin ve kişilerin serbest dolaşımı" başlıklı gündemlerle toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, konseyin gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Dünyadaki çocuk askerlerin yüzde 40'ı Afrika kıtasında." diyen Mushikiwabo, bu sorunun çözümü için acilen adım atılması gerektiğini ifade etti.

Toplantı öncesi dağıtılan bilgilendirme notunda ise bugünün savaşlarının çocuklar üzerinde yeni tehditler oluşturduğuna dikkat çekildi.

"Çocuklar cinsel istismar için de kullanılıyor"

Afrika Birliğinin, 18 yaşından küçük herkesi "çocuk" olarak tanımladığı kaydedilen notta, kıtadaki çocukların askerliğin yanı sıra savaşlarda casusluk ve cinsel istismar için de kullanıldığı bildirildi.

Notta, BM'nin 2015'te yayımladığı çocuk askerler hakkındaki rapora değinilerek, dünyada çocukları kullanan 57 silahlı grubun 29'unun Afrika'daki 7 ülkede olduğu belirtildi.

Bunlar arasında Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Tanrının Direniş Ordusu (LRA), Nijerya'daki Boko Haram, Somali'deki Eş-Şebab, OAC'deki anti-Balaka ile Mali ve Sudan gibi ülkelerdeki bazı terör örgütleri yer alıyor.

AA
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