  • Saadet öğretmenin isyanı: Gidecekleri yer Disneyland değil ki...
  • Olay karikatür Gırgır'ın sonunu getirdi
  • 60 bin kişiye kamuda iş müjdesi !
  • TSK'dan 3 şehit için ses kaydı
  • Şoke eden görüntü ! Kadın kılığında yakalandı

DÜNYANIN 8. KITASI SULAR ALTINDA GİZLENİYOR OLABİLİR

Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir

Bilim adamları, Pasifik Okyanusu'nun altında dünyanın sekizinci kıtası olarak kabul edilebilecek bir kara parçası buldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

"Geological Society of America's Journal" dergisinde yayımlanan makaleye göre, bilim adamları Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yüzde 94'ü sular altında kalmış "Zealandia" adlı yeni bir kara parçası üzerinde çalışmalar yürüten bilim adamları, buranın dünyanın 8. kıtası olabileceğini ortaya koydu.

Zealandia, yaklaşık 5 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle Avustralya kıtasının üçte birine denk düşüyor.

Yeni Zelanda'nın kuzeyi, Güney Adası ve Yeni Caledonia da bu kara parçasına bağlı.

Araştırmanın başyazarlarından Yeni Zelanda Yer Bilimcisi Nick Mortimer, bilim adamlarının Zealandia üzerinde 20 yıldan daha uzun süredir çalıştığını belirtti.

Zealandia'yı kıta olarak adlandırmanın listeye yeni bir isim eklemekten daha fazlası olduğunu vurgulayan Mortimer, "Bu kıta sular altında kalmış ancak kırılmamış. Bu durum kıtasal kabukların birleşmesi ve kırılmasını keşfetmek adına önemli." dedi. 

AA
259
-
Jirki Aşireti oyunun rengini belli ettiJirki Aşireti oyunun rengini belli etti
Scarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklamasıScarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklaması
Ünlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldıÜnlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldı
İran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklamaİran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklama
Kandilli'den deprem açıklamasıKandilli'den deprem açıklaması
Darende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındıDarende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındı
Silah ticaretinden tecavüz çıktıSilah ticaretinden tecavüz çıktı
Eski aşıklar aynı karede !Eski aşıklar aynı karede !
Putin’den “çok acil” Türkiye açıklamasıPutin’den “çok acil” Türkiye açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS