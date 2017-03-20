Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!

ABD merkezli araştırma şirkteti Pew Research Center'ın araştırmasına göre, İslam'ın dünyanın en hızlı büyüyen dini olduğu ortaya çıktı. Üstelik sadece Müslümanların ağırlıklı bulunduğu ülkelerde değil. Rakamlara göre Avrupa'nın %10'unun, 2050 yılında Müslümanlığı seçeceği tahmin ediliyor.

MÜSLÜMAN NÜFUSU %73 ORANINDA ARTTI

2010 ve 2050 yılları arasını kapsayan araştırmada, Müslümanların dünya çapında %73 oranında arttığı anlaşıldı. Hristiyanlar %35 oranında artarken, Hindu nüfusunun %34 arttığı ortaya kondu.

İSLAM, DÜNYANIN EN KALABALIK NÜFUSLU DİNİ OLACAK

Bu sonuçlara göre İslam, dünyada en çok nüfusu kapsayan ikinci din haline geldi. Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip dini Hristiyanlığı seçenlerin, bu yüzyılın sonunda nüfus olarak İslam'ın altında kalacağı belirtiliyor.

NEDENLERİNDEN BİRİ DOĞUM ORANLARI

Peki bunun nedeni nedir? Araştırmacılar, Müslüman kadınların ortalama 3.1 çocuğa sahip olduğunu, diğer dinlerde bu rakamın 2.3 olduğunu söylüyor. Müslümanların, diğer dinin vatandaşlarına göre ortalama olarak yedi yaş daha genç olduğu belirtiliyor. Yani İslam dinini benimseyenler hem genç nüfustan oluşuyor, hem de popülasyon olarak daha hızlı yayılım gösteriyor.

MÜSLÜMAN NEFRETİ DAHA DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Araştırmada aynı zamanda ABD'nin İslam dünyasına bakışı, 11 Eylül olaylarının yaşandığı 2002 yılı da baz alınarak incelendi. Cumhuriyetçi adayların Müslümanlara negatif görüş beslemesine eğilimi daha fazla olduğu görülürken, 2002 yılına göre bu negatif görüşlerin arttığı gözlemlendi. Demokrat adayların ise ağırlıklı olarak tam tersi bir tutum sergilediği sonucuna varıldı.

ABD merkezli araştırma şirketi Pew, aynı araştırmayı 2015 yılında da yapmıştı.