Dünyanın en ''komik'' hırsızı görüntülendi

İskoçya'da bir martı her sabah defalarca aynı marketin önünden geçiyor. Kimsenin görmediğini sandığı bir anda yaklaşarak bir paket cips çalan ve bunu alışkanlık haline getiren martıyı, market sahibi ve çalışanları da durduramıyor.

Ağzıyla cips paketini yakalayan martı, marketin önünden hemen uzaklaşıyor.

İskoçya'nın Arbroath kentinde bir martı, altı yıldır her sabah aynı dükkana gelerek bir paket cips çalıp yiyor. İngiltere'de çıkan habere göre martı, sabah saatlerinde yaklaşık 10 kez dükkana uğruyor. Kimsenin görmediğini sandığı bir anda ise cips reyonuna yaklaşıyor ve bir paket cipsi kaptığı gibi uzaklaşıyor.



Marketin 'en sadık' müşterisi olarak anılan martı alışverişini hızlı ve bedel ödemeden yapıyor. Marketin kapısında sabırla bekleyen martı, cipsi çalmak için en uygun zamanı kolluyor. Market çalışanları martıyı durdurmaya çalışsa da çok hızlı olduğu için hiçbir zaman başarılı olamadıklarını söylüyor.