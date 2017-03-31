Dünyanın konuştuğu kadından ilk fotoğraf geldi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısının sembol fotoğrafında yer alan ABD'li Melissa Cochran, ilk kez hastanede görüntülendi.

İngiliz basını tarafından 'Dul ve yaralı ama hala gülümsüyor' başlığıyla sunulan haberde, ABD'li kadının müzisyen eşi Kurt Cochran'ı saldırıda kaybettiği hatırlatıldı.

25'inci evlilik yıldönümlerini kutlamak için Londra'ya gelen çift, Westminster Köprüsü üstündeyken terörist Halit Mesud'un 122 kilometre hızla sürdüğü cip tarafından ezilmişti.

Uluslararası haber ajanslarının saldırı sonrası geçtiği ilk karelerde yaralı halde fotoğraflanan 46 yaşındaki Melissa Cochran'ın gözleri, uzun süre unutulmayacak.

Şu an hastanede tedavi gören ABD'li kadının bacağında kırıklar var ve koltuk değnekleriyle hareket edebiliyor. İngiliz gazeteleri, bitkin ve yaralı olsa da eşini kaybeden kadının hızlı şekilde iyileştiğini aktarıyor.

Çift için açılan yardım kampanyasına ise şimdiye kadar 75 bin ABD doları bağışlandı. Melissa Cochran, dünyanın her yerinden kendisine destek veren insanlara teşekkür ediyor.

Londra'yı 22 Mart'ta kana bulayan saldırıda biri polis dört kişi yaşamını yitirmişti. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren İngiltere doğumlu Halit Mesud'un sonradan Müslümanlığı seçtiği ve ilk isminin Andrew Russell olduğu açıklanmıştı.

Westminster Köprüsü üstünde yayaları ezerek ilerleyen terörist, parlamento bahçesinin duvarına çarparak durmuş ve ardından bir polisi bıçaklamıştı. 82 saniye süren saldırıda parlamentoya girmeye çalışan Mesud, vurularak yakalanmıştı.

Saldırıda yaralananlar arasında 12 Britanya vatandaşıyla birlikte Fransız öğrenciler, iki Romanyalı, dört Güney Koreli, iki Yunan, bir Alman, bir Polonyalı bir Çinli de vardı.