SON DAKİKABÜYÜK OPERASYON BAŞLADI ! 152 GÖZALTI KARARI
  • İlköğretim okulunda mide bulandıran taciz
  • Skandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlar
  • Günün en iğrenç haberi: Çocuk yuvasında tecavüz dehşeti
  • Ömer Halisdemir'e ilk ateşi kim açtı ?
  • Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DÜNYA'YA BENZEYEN 7 GEZEGEN KEŞFEDİLDİ

Dünya'ya benzeyen 7 gezegen keşfedildi

NASA, Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta bir yıldızın yörüngesinde 7 yeni gezegen keşfedildiğini duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı.

Güneş Sistemi dışında Samanyolu Galaksisi içindeki Kova takımyıldızı içindeki Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin Dünya'ya benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bilim adamları, gezegenlerden üçünün su varlığını ve canlı yaşamını destekleyebilecek yapıda olduğunu ifade etti.

Yaklaşık Jüpiter büyüklüğünde sönük bir yıldız olan Trappist-1’in etrafında sıkı bir ağ oluşturan gezegenlerin karasal ve kayalık yapıda olduğu, canlı yaşamına olanak verip vermeyeceklerinin anlaşılması için atmosferlerinin daha detaylı incelenmesinin gerekeceği belirtildi.

Keşfi yapan Liege Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Gillon ve ekibi, yıldızın etki bölgesinde Dünya'ya benzeyen daha fazla gezegenin olabileceğini ileri sürdü.

"Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç şu ki dünya dışındaki yaşamları keşfetme yolunda tarihi bir adım attık." diyen araştırma ekibinden Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Amaury Triaud, "Samanyolu Galaksisi içinde Dünya büyüklüğünde çok sayıda başka gezegen olduğunu öğrenmek inanılmaz bir şey." dedi.

Diğer bir ekip üyesi Liege Üniversitesinden Emmanuel Jehin de "Galaksimizde 200 milyondan fazla yıldız var. Bunların her birinde 10 tane Dünya benzeri gezegen olsa artık gerisini siz hesap edin." diye konuştu.

Gillon ve ekibi geçen baharda Trappist-1 ve çevresinde üç gezegen keşfettiklerini bildirmişti. Şimdiyse sayı yediye çıktı. Ekip, sayının yakın zamanda daha da artabileceğini vurguluyor.

Araştırmanın yeni bulguları "Nature" dergisinde yayınlanacak.

AA
678
-
Yankesici ''selfie''ye yakalandı !Yankesici ''selfie''ye yakalandı !
10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar
Şoke eden 'yasak aşk' iddiasıŞoke eden 'yasak aşk' iddiası
Genelkurmay Başkanı Org. Akar’a suçlamaGenelkurmay Başkanı Org. Akar’a suçlama
Fehmi Koru'dan şaşırtan referandum yazısıFehmi Koru'dan şaşırtan referandum yazısı
Star yazarından yeni darbe iddiasıStar yazarından yeni darbe iddiası
Eşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştıEşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştı
Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?
Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmişArkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS