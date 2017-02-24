  • Dünyayı karıştıracak iddia ! Medya kuruluşları dinlendi mi ?
  • ORGENERAL AKAR'DAN EL BAB AÇIKLAMASI
  • İmam nikahı kıydığı eşi nüfusta teyzesi çıktı !
  • Beşiktaş'ın rakibi belli oldu !
  • Tacizcisiyle aynı evde kalıyor

DÜNYAYI KARIŞTIRACAK İDDİA ! MEDYA KURULUŞLARI DİNLENDİ Mİ ?

Dünyayı karıştıracak iddia ! Medya kuruluşları dinlendi mi ?

Dünyada en çok takip edilen medya kuruluşlarının gazetecilerini Almanya'nın dinlediği iddia edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND) farklı ülkelerdeki yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri dinlediği öne sürüldü.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, BND, 1999 yılından beri dünya genelinde gazetecilere ve medya kuruluşlarının bürolara ait en az 50 telefon ve faks numarası veya elektronik posta adresini takip etti.

BND'nin dinleme hedefleri arasında, BBC'nin Afganistan ve Londra’da bulunan bürolarının hatların yer aldığı ifade edilen haberde, bunun yanı sıra BBC World'un da izlendiği belirtildi.

Haberde, dinleme listesinde New York Times'ın Afganistan'daki hattı ile Reuters ajansının Afganistan, Pakistan ve Nijerya’daki cep ve uydu telefon bağlantılarının da yer aldığı bildirildi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başbakanı Frank Überall, Alman hükümetinden söz konusu iddiaların aydınlatılmasını talep ederek "İddialar doğrulanırsa bu, basın özgürlüğüne büyük bir müdahaledir." dedi.

Temel hak olan basın ve ifade özgürlüğünün sadece Almanya’da geçerli olmadığını vurgulayan Überall, Alman istihbaratının bu temel hakkı ülke dışında da gözetmesi gerektiğini kaydetti.

BND’nin söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmayacağı belirtiliyor.

BND'nin dinleme faaliyetlerinde bulunduğu yaklaşık 2 yıl önce medyada yer almış ve Alman istihbaratının dinlemelerinin dost ve müttefik ülkeleri de hedef aldığı iddia edilmişti. İstihbarat servislerinin denetlenmesinden sorumlu Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr) konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

AA
572
-
Bilal Erdoğan'ın gemileri satıldıBilal Erdoğan'ın gemileri satıldı
''Bahçeli bu yüzden ''Evet'' diyor''''Bahçeli bu yüzden ''Evet'' diyor''
Umre için gitti, hayatı değiştiUmre için gitti, hayatı değişti
Aliyev'in eşiyle ilgili kararı ülkeyi karıştırdıAliyev'in eşiyle ilgili kararı ülkeyi karıştırdı
Türkiye'den NATO'ya: Artık geri çekilinTürkiye'den NATO'ya: Artık geri çekilin
Bakan Bozdağ'dan ByLock açıklamasıBakan Bozdağ'dan ByLock açıklaması
CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"
Caner Erkin'den Asena için inanılmaz sözlerCaner Erkin'den Asena için inanılmaz sözler
Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı referandum mesajıBaşbakan Yıldırım'dan çarpıcı referandum mesajı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS