Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

Karaman'da bir iş yerine ait sundurmanın üzerine kar kütlesi düşerken, altındaki vatandaşların sağa sola kaçışması kameraya yansıdı.

Karaman'da vatandaşların yağan sulu kardan ıslanmamak için altına girdikleri bir iş yerine ait sundurmanın üzerine kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin düşmesi ve vatandaşları kaçışmaları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan durakta meydana geldi.

DURAKTA ARAÇ BEKLEYENLER VARDI

Evlerine gitmek için durağa gelen vatandaşlar otobüs ve minibüs beklemeye başladı. O sırada yağmaya başlayan sulu kar nedeniyle yolculardan bir kısmı ıslanmamak için iş yerlerine ait sundurmanın altına girdi.

Olacaklardan habersiz beklemekte olan yolcular, bir anda altına sığındıkları sundurmanın üzerine çatıdan kopan kar kütlesinin düşmesiyle büyük bir panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Üzerine kar kütlesi düşen sundurma ise parçalandı. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken, o anlar yan taraftaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.