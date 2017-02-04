DURSUN ÖZBEK PATLADI: 'PES DİYORUM'

Dursun Özbek patladı: 'Pes diyorum'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da Başkan Dursun özbek maç sonunda çok sert açıklamalarda bulundu.

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İşte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in maç sonu açıklamaları:

"Dursun Özbek hakemi eleştirdiği kısa açıklamasında, 'Pes diyorum artık. Hakem Mete Kalkavan görevini yaptı. Karabük maçında verdiği penaltı, penaltı mıydı? Burada ofsayttan bize gol attılar. Emre Belözoğlu dirsek attı, kırmızı kart vermedi. Galatasaray taraftarları bize gösterdiği tepkide haklıdır.

Tek cümle söylüyorum... Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra, kupada da Galatasaray'ın ipini çekti. Bütün ülkenin dikkatine sunuyorum."

 

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