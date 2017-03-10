Düşen helikopterdeki yolcular bakın kim çıktı

Atatürk Havalimanı'nda saat 11.36'da kalkan helikopter Büyükçekmece TÜYAP bölgesinde E-5 karayoluna düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düşmüş olabileceği belirtiliyor. Önce televizyon kulesine çarptığı belirtilen helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, DHA'nın haberine göre Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2'si pilot 7 kişi bulunuyordu. Yolcular ise 2 kadın, 3 erkekten oluşuyordu.
HELİKOPTERDE ECZACIBAŞI'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VAR
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, helikopterin Kuğu Havacılık ve Turizm A.Ş'ye ait olduğu belirlendi. Helikopterin Eczacıbaşı'nın Yapı Grubu'ndan üst düzey yöneticiler ve yabancı konukları taşıdığı öğrenildi.
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DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ YOLCULAR BAKIN KİM ÇIKTI
İstanbul Büyükçekmece'de düşen uçağın Eczacıbaşı Grubu'nun üst düzey yöneticilerini taşıdığı ortaya çıktı.
Atatürk Havalimanı'nda saat 11.36'da kalkan helikopter Büyükçekmece TÜYAP bölgesinde E-5 karayoluna düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düşmüş olabileceği belirtiliyor. Önce televizyon kulesine çarptığı belirtilen helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, DHA'nın haberine göre Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2'si pilot 7 kişi bulunuyordu. Yolcular ise 2 kadın, 3 erkekten oluşuyordu.
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