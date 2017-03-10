Düşen helikopterdeki yolcuların kimlikleri belli oldu

Atatürk Havalimanı'nda saat 11.36'da kalkan helikopter Büyükçekmece TÜYAP bölgesinde E-5 karayoluna düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düşmüş olabileceği belirtiliyor. Önce televizyon kulesine çarptığı belirtilen helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, DHA'nın haberine göre Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2'si pilot 7 kişi bulunuyordu. Yolcular ise 2 kadın, 3 erkekten oluşuyordu.



HELİKOPTERDE ECZACIBAŞI'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VAR



Kuğu Havacılık ve Turizm A.Ş'ye ait olduğu belirlenen helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga isimli 4 Rus müşterinin bulunduğu belirtildi. Pilotlar ise Ahmet Nacar ve Ahmet Bulut olarak açıklandı.

SALİM ÖREN VİTRA RUSYA GENEL MÜDÜRÜ'YDÜ

49 yaşında yaşamını yitiren Salim Özen, Eczacıbaşı Holding'e bağlı Vitra Rusya Genel Müdürü'ydü. Marmara Üniversitesi işletme mezunu olan Özen, 1996 yılından beri Eczacıbaşı Grubu'nda çalışıyordu. Özen 2007'den bu yana Rusya'da yöneticilik yapıyordu. Eczacıbaşı Yapı Grubu'nun Rusya'da iki fabrikası bulunuyor. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Serpukhov'daki üretim tesisi, 46 bini kapalı toplam 200 bin metrekare alana yayılıyor. 2011 yılında açılan karo fabrikasının 3.2 milyon metrekare, yeni seramik sağlık gereçleri fabrikasının ise 250 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor. Eczacıbaşı Grubu'nun Rusya'daki yatırımlarını toplamı 60 milyon euroyu buluyor.

BÜLENT ECZACIBAŞI'DAN AÇILAMA

Ardından Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı gazetecilere açıklama yaptı.

Ayrıntılar konusunda bilgi olmadığını söyleyen Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Kaza nasıl oldu, neden oldu şu anda bilmiyoruz. Bir yöneticimiz vardı, Rusya'daki tesislerimizin yöneticisi olan arkadaşımız. Rus konuklarımız vardı. Fuar nedeniyle kendilerini davet etmiştik. 2 tanede pilotumuz var. Atatürk Havalimanı'ndan havalandığını biliyoruz. Helikopter tam donanımlı ve bakımlı bir helikopterdi."