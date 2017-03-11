Düşen helikopterin pilotları toprağa verildi

Pilotlar Bulut ve Nacar için öğle vakti Üsküdar'daki Selimiye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene pilot Bulut'un annesi Fethiye, eşi Derya, oğlu Yiğit Utku ve kızı Tutku Bulut, pilot Nacar'ın annesi Fatma, eşi Reyhan, kızı Selin ve oğlu Arda Nacar ile aile yakınları, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Şükrü Korlu, Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Bulut ve Nacar aileleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Bülent Eczacıbaşı, "Çok değerli insanları kaybettik. Üzüntümüz büyük. Söyleyecek fazla bir şey yok." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından pilotların Türk bayrağına sarılı tabutları, askeri merasim mangası tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top aracına konuldu.

Daha sonra cenaze aracına alınan pilotlardan Ahmet Bulut'un cenazesi Şile Yeşilvadi Köyü Mezarlığına, Alaatttin Nacar'ın cenazesi ise Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.