Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni gelişme

Karadeniz'e düşen Rus askeri uçağının gövdesinin bulunduğu bildirildi.

AFP'nin haberine göre, Soçi'deki arama çalışmaları hakkında bilgi veren Acil Durum Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Dalgıçlar, dün Karadeniz'e düşen uçağın gövdesini buldu" ifadesini kullandı.

Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesini de taşıyan Tu-154 modeli yolcu uçağı dün Soçi’den kalkışından kısa süre sonra Karadeniz’e düşmüştü. Sekizi mürettebat, 92 kişi taşıyan uçaktan kurtulan olmamıştı.

YENİ DOĞAN ÇOCUĞU SAYESİNDE KURTULDU

Koronun başvokalisti Vadim Ananiyev'in ise eşi doğum yaptığı için ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Russia Today'e konuşan Rus piyanist Denis Matsuyev, Ananiyev'in de çocuğunun doğması nedeniyle son anda uçağa binmekten vazgeçtiğini ve ölmekten kurtulduğunu belirtti.

Matsuyev, "Aleksandrov korosu tüm dünyada kültürümüzü yansıtan eşsiz bir topluluktu. Verdikleri konserler her zaman büyüleyiciydi. Trajediyi yorumlamak çok zor, içimizi acıtıyor. Korodakilerin çoğunu bizzat tanırdım. Aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.