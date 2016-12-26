DÜŞEN RUS UÇAĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Düşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklama

Soçi'den havalandıktan dakikalar sonra düşen uçağın yardım çağrısı bile gönderemediğine dikkat çeken Rus uzmanlar, uçağın düşmeden önce ele geçirilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

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Rusya Havacılık Birleşik Koordinasyon Merkezi'nin eski yöneticisi Vitaliy Andreev, Karadeniz'de TU-154 tipi uçağın kazasından önce yardım çağrısını göndermeye engel olan beklenmedik bir olayın yaşanmış olabileceğini dile getirdi.

Havacılıkta 47 yıllık tecrübesi olan Andreev, "Kalktıktan ve iki dakikalık kısa uçuş yaptıktan sonra uçağın herhangi bir arıza hakkındaki mesaj göndermeden radardan kaybolması, uçakta beklenmedik acil durumun meydana geldiği anlamına geliyor. Ya dışarıdan bir etkiye uğradılar ya da daha önce görmedikleri bir engele çarptılar. TU-154 tipi uçak çok güvenilir bir araç, öylesine düşmüyor" şeklinde konuştu.

DÜŞMEDEN ÖNCE ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR

Andreev şöyle devam etti: "Çalıştığım zaman TU-154 tipi uçakların tüm üç motoru bozulduğunda bile indiğini gördüm. Başka bir örnek verecek olursam Taygada’da uzun süre kullanılmamış piste inmesidir. Şimdi dile getirilen direksiyon dengesizliği, belirtilen uçuş pateninden çıkması gibi kaza nedenleri, ekibin yardım çağrısını göndermesine hiç engel olamadı. Demek ki hiç beklenmedik bir şey meydana geldi. Tecrübeme dayanarak bu tür durumların uçağın ele geçirildiğinde mümkün olduğunu söyleyebilirim. Uçağın kayıt donanımının bilgileri %99.99 kaza nedenini açıklayabilir."

TERÖR SALDIRISI OLMADIĞI AÇIKLANDI

Rusya'ya ait Tu-154 tipi uçağın düşmesini araştıran komisyona başkanlık eden Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, yaptığı açıklamada, uçağın kesin olarak hangi nedenle düştüğü soruşturma sonunda belli olacağını söyledi.

Kazaya ilişkin teknik bir aksaklık veya pilotaj hatası üzerinde durulduğunu ifade eden Sokolov, "Terör eylemi ihtimaller arasında yer almıyor" dedi.

Milliyet
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