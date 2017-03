Düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu ! İade edilecek mi ?

Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, pilotla ilgili açıklama yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi'nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.

Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

PİLOTUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde görüntülenen albay rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlı Suriyeli pilotun omurgasında kırık olduğu, bacakları ve yüzünde yaralar bulunduğu öğrenildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen pilotun uyuduğu gözlendi.

Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi.

Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü öğrenildi.

Bu arada uçağın enkazının Rus askeri yetkililer tarafından inceleneceği öne sürülüyor.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun iadesiyle ilgili, "İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek." dedi.

Canikli, Hatay Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gece boyu yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Bir gazetecinin, pilotun iadesiyle ilgili sorusu üzerine Canikli, pilotun birkaç kırığı olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili hususların gelecek günlerde netleşeceğini kaydeden Canikli, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şu an itibarıyla durum budur."

