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DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTU AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Düşen uçağın pilotu ailesiyle görüştürüldü

Hatay sınırına düşen Suriye'ye ait uçağın pilotu, ameliyatın ardından ailesiyle görüştürüldü.

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Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan, ameliyatın ardından ailesiyle telefonla görüştürüldü.

4 Mart'ta Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Mehmet Sufhan da 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde dün ameliyat edilen Sufhan, bugün telefonla ailesiyle görüştürüldü.

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Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan ailesiyle görüşen pilot Mehmet Sufhan, sağlık durumunun iyi olduğunu, endişe etmemelerini istedi. Tedavisi süren pilotun ameliyatının da başarılı geçtiği bildirildi.

Bu arada Türk ve aralarında Rus uzmanların da bulunduğu belirtilen bir ekibin Yaylacık Mahallesi'ndeki Suriye uçağının enkazında inceleme başlattığı öğrenildi.

DHA
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