  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • Memurların alacağı para belli oldu
  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı
YEREL HABERLER
Hatay Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTU AMELİYATA ALINDI

Düşen uçağın pilotu ameliyata alındı

Hatay'da düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotu ameliyata alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hatay sınırında düşen Suriye rejimine ait savaş uçağının pilotu Mehmet Saffan, Hatay Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Himeymin bölgesinde bulunan Rus Hava Üssünden kalkış yapan 56 yaşındaki pilot Mehmet Saffan'ın kullandığı Rus yapımı MİG-21 tipi savaş uçağı Hatay sınırına düştü.

Düşen uçağın pilotu Albay Mehmet Saffan fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Fatikli Mahallesi kırsalına atladı.

9 saatlik arama ve tarama sonucunda bulunarak Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve kaburgalarının kırıldığı belirlenen Saffan, Hatay Devlet Hastanesi'nde bugün ameliyata alındı.

Suriyeli pilotun ifadesinde Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Himeymin bölgesinde bulunan Rus Hava Üssünden bomba yüklü şekilde Rus yapımı MİG-21 tipi savaş uçağıyla Suriye'nin İdlib bölesinde bulunan muhalifleri bombalamak üzere bölgeye havalandığını, uçakta teknik bir arıza olduğunu, Türkiye sınırını aştıktan sonra paraşütle atladığını ve daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İHA
128
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Survivor'da bir ilk !Survivor'da bir ilk !
Düğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralıDüğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralı
Suriyeli pilot nasıl bulundu ?Suriyeli pilot nasıl bulundu ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS