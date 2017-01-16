Düşen uçak kime ait ? Olay olacak detay !

ACT Hava Yolları A.Ş’ye ait kargo uçağı sabah saatlerinde Bişkek yakınlarında evlerin üzerine düştü. Uçakta bulunan 4 kişi ile, evlerde bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kazada 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

YÜZDE 49’U ÇİNLİLER’İN

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; bu sabah düşen kargo uçağı ile 2007’de Isparta’da düşen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak ile ilgili önemli bir ayrıntının bulunduğu anlaşıldı. ACT Hava Yolları şirketinin yüzde 49’u Çinli HNA Grubu’na ait.

DÜŞEN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜLER - FOTO GALERİ

ISPARTA’DA DÜŞEN UÇAK İLE İLGİLİ YARGILANDI

Kalan yüzde 51 hisse ise Yavuz Çizmeci ve Dağlar Çizmeci’ye ait. 2007 yılında düşen uçağın kiralandığı şirket ise Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ’ydi. Bu şirketin ortağı da Yavuz Çizmeci’ydi. Isparta’daki uçak faciası sonrası açılan davada Yavuz Çizmeci’ye verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını Yargıtay onamıştı.

ACT HAVAYOLLARI AÇIKLAMA YAPTI

ACT Havayolları açıklamasında Hongkong - Bişkek seferi yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek’e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" denildi.