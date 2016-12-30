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DUTERTE'Yİ TUTABİLENE AŞKOLSUN

Duterte'yi tutabilene aşkolsun

Duterte, daha önce bir kişiyi helikopterden attığını söyleyerek, yolsuzluğa bulaşan yetkilileri helikopterden atmakla tehdit etti.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Duerte, "Eğer yolsuzluk yaparsanız, sizi helikopterle Manila'ya götüreceğim ve dışarı atacağım" dedi.

Daha önce tecavüz ve cinayet şüphelisi bir Çinliyi helikopterden attığını söyleyen Duterte sözlerine, "Bunu daha önce yaptım, neden şimdi yapmayayım?" şeklinde devam etti.

Duterte'nin tayfun kurbanlarına Salı günü yaptığı konuşma sırasında sarfettiği sözlerin videosu, Cumhurbaşkanlığı sitesinde de yayımlandı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü, açıklamaları yumuşatmaya çalışarak, bunların "şehir efsanesi" olduğunu söyledi.

Başkan Duterte daha önce, belediye başkanlığı yaptığı dönemde de şüphelileri bizzat öldürdüğünü söylemişti.

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