YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DUVARA NOT YAZIP ÖLÜME ATLADI

Duvara not yazıp ölüme atladı

Adana'da madde bağımlısı 18 yaşındaki genç, inşaat halindeki binadan atlayarak canına kıydı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adana'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Ömer Dündar, inşaat halindeki binanın 4'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

Merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nin yanındaki inşaata gelen Ömer Dündar, binanın 4'üncü katına çıktı. Balkon duvarına sprey boya ile "Celo, hızlandıkça azalıyoruz" yazan Ömer Dündar, bir süre çevreyi izledi. Okuldaki öğrencilerin şaşkın bakışları arasında kollarını yana açan Dündar, kendini boşluğa bıraktı.

Ömer Dündar'ın atladığını gören öğrenciler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Dündar, götürüldüğü hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ömer Dündar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, "Celo, hızlandıkça azalıyoruz" yazısının da ne anlama geldiğini araştırıyor.

Duvara not yazıp ölüme atladı

DHA
1155
Kabul edilirse ilk Müslüman kadın başbakan olacakKabul edilirse ilk Müslüman kadın başbakan olacak
PKK'nın dağ kadrosuna darbe !PKK'nın dağ kadrosuna darbe !
''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''
2 yıl önce öldü diye taziye çadırı kurdurmuş2 yıl önce öldü diye taziye çadırı kurdurmuş
Erdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptıErdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptı
Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumuFatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu
ABD'li büyükelçiden PKK açıklaması: Üzüntü duyuyoruzABD'li büyükelçiden PKK açıklaması: Üzüntü duyuyoruz
İstanbul'da film gibi olay ! 560 bin TL'yi kız kardeşine verince...İstanbul'da film gibi olay ! 560 bin TL'yi kız kardeşine verince...
Elektrik akımına kapılan köpek öldüElektrik akımına kapılan köpek öldü
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS