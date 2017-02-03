Düzde'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü mevkiinde saat 02:35 sıralarında yerin 5.3 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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