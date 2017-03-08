Düzenli seks iş hayatında başarı getiriyor

Araştırma kapsamında 159 evli çiftin, 2 haftalık iş ve cinsel hayatları mercek altına alındı.

Cinsel ilişki, beynin ödül merkezleri ile ilişkili bir nörotransmitter olan dopamin salınımını tetikliyor. Aynı zamanda, sosyal bağlanma ile ilişkili bir nöropeptit olan oksitosini de salgılanmasını sağlıyor.

Prof. Dr. Leavitt, kişiye pozitif bir ruh hali kazandıran seksin bu etkisinin kadınlarda da erkeklerde de en az 24 saat devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Keith Leavitt “Sağlıklı ilişki ve düzenli cinsel hayat, çalışanların işlerine daha çabuk alışmalarını ve iş yerlerinde daha mutlu olmalarına yardımcı oluyor. Bu da hem çalışanı hem de işvereni memnun ediyor” dedi.