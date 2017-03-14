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E-5'TE KORKUNÇ KAZA !

E-5'te korkunç kaza !

Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Kaza D-100 karayolu Sefaköy Mevkii, Avcılar istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan bir başka otomobile çaptı.

TAKLA ATAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, orta refüje ardından takla atarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü takla atan otomobilin altında kaldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5'te korkunç kaza !

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından otomobilin altında kalan sürücü Karataş sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

E-5'te korkunç kaza !

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Sefaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

E-5'te korkunç kaza !

MERAKLI VATANDAŞLAR POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kaza yerine toplanan meraklı vatandaşlar ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar meraklı gözlerle çalışmaları izlerken bazı vatandaşların ise cep telefonuyla yerdeki cenazeyi çektiği görüldü. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Kaza yapan otomobillerin çekici yardımıyla götürülmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

E-5'te korkunç kaza !

DHA
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