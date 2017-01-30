E-5'TE "MAKAS" ATARAK KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE GÖZALTI

E-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltı

İstanbul'da E-5 karayolunda makas atıp zincirleme kazaya yol açan sürücüye verilen şoke etti.

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İstanbul'da Küçükçekmece E-5 karayolunda makas atarak zincirleme kazaya yol açan sürücü gözaltına alındı. 206 lira para cezası kesilen sürücü, daha sonra adli işlemlerinin yapılması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine sevk edildi.

Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde makas atarak ilerleyen sürücü zincirleme trafik kazasına yol açmış ve ardına bile bakmadan olay yerinden kaçmıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaya yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Plakası tespit edilen aracın sürücüsü Fatih Ç. (31), polis ekipleri tarafından Kadıköy’de gözaltına alındı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Fatih Ç. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak”tan işlem yapıldı.

206 lira para cezası kesilen sürücü, daha sonra adli işlemlerinin yapılması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine sevk edildi. Fatih Ç.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

İHA
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