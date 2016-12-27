YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

E-5'TE ZİNCİRLEME KAZA

E-5'te zincirleme kaza

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası sonucu trafik durma noktasına geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Küçükçekmece'de E-5 Edirne istikametinde trafiğin aniden durması nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi.

Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden durması nedeniyle arkadan gelen araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden durmayı başaramayan sürücüler önlerinde bulunan araca çarptı. 10 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu esnada E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından hasar gören araçları yoldan kaldırdı. Yolu temizleyen polis ekipleri E-5 karayolunu araç trafiğine açtı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA
771
Yalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlarYalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlar
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!
Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttıAraçtaki gizli bölme polisi şaşırttı
"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler
Netanyahu'nun yeni korkusu !Netanyahu'nun yeni korkusu !
Fenerbahçe'den Ben Arfa bombasıFenerbahçe'den Ben Arfa bombası
İkinci el cep telefonu alanlar dikkat !İkinci el cep telefonu alanlar dikkat !
Zabıta mührü vurdu aile içeride kaldıZabıta mührü vurdu aile içeride kaldı
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS