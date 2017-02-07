E- fatura ile 500 milyonluk tasarruf !

Şirket işlemlerini hızlandırarak bir nevi şirketlere rahatlık veren e-fatura sistemi tam gaz devam ediyor. E-fatura kullanımının 2017'de 100 bini aşacağı tahmin ediliyor. E-fatura şirketlerin 5 bin liralık noter masrafını ortadan kaldırırken, e-defter uygulaması da ülke ekonomisine 500 milyon liralık tasarruf ettiriyor.

2014 yılında Maliye Bakanlığı'nın da onayıyla devreye giren sisteme kayıtlı mükellef sayısı 62 bin 19 oldu. 2016 yılından bu yana yüzde 15 oranında artan mükelleflerin kullandığı e-fatura adeti 170 milyon 673 bin 313'e ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre e-arşiv faturanın sayısı ise 1 milyarı aştı.

Muhasebe süreçlerinin azaltılması, kağıt- kartuş gibi giderlerin düşmesi, arşivlemedeki tasarruf, çevreyi koruma, etkin ve kolay denetimi sağlayan e-fatura kullanımı 2017 yılı içinde daha da artacak.

E-fatura süreci tüm bu iyi yönlerin yanında, ekonominin kayıt altına alınmasını, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olumsuz olayların da önüne geçilmesini sağladı. Pek çok şirket ise maliyetlerinde elde ettikleri önemli oranda tasarrufun yanı sıra iş süreçlerinde zaman, verimlilik, güvenlik avantajını da yakaladı.

6 LİRADAN 2 KURUŞA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, e-Fatura ile şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azaltılarak, birim başı ortalama 6 TL olan kağıt fatura maliyetleri, 2 kuruşa (0,02 TL) kadar düştü. Bu hesaplamaya göre de bir basılı faturanın masrafıyla tam tamına 300 e-fatura gönderilebiliyor. Yani şirketlerin masrafları 300'de bire inmiş oluyor.

NOTERDE İNDİRİM

E-faturaya bağlı e-defter sistemiyle de yılda ortalama 10 bin sayfa defter tutan bir firmanın 5 bin liralık maliyeti ortadan kalkmış oluyor. E-defter uygulamasını kullanan mükellef sayısı 59 bin 875 olmuşken, bu sayede ülke ekonomisinde yılda 500 milyon lira civarında da bir tasarruf sağlanmış oldu.

AVRUPA'DA 64,5 MİLYAR EURO'LUK TASARRUF

E-fatura ile Avrupa yıllık 64,5 milyar euroluk bir tasarruf öngörürken, dünyada sistemi en iyi kullanan ülke Brezilya oldu.

İHRACAT FATURALARI DA ZORUNLU OLDU

1 Ocak 2017 itibarıyla İhracat ve Tax-Free Faturaları e-Fatura kapsamına alındı. Yeni uygulama, cirosu 10 milyon TL üstü olan 50 bin şirketten ihracat yapanları kapsıyor. E-Fatura için kurumlara hizmet veren FIT Solutions şirketinin CEO'su Koray Gültekin Bahar, ihracatta mükelleflerin karşılaşabileceği özellikli durumlar ve sorunlara hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerektiğine dikkat çekerek mobil araçlarda da kullanılan uygulamanın öneminin altını bir kez daha çiziyor. Sınırlar arası faturalaşma konusunda Türkiye'nin diğer birçok ülkeye göre çok daha başarılı olduğunu hatırlatan Koray Gültekin Bahar, “2014 yılından beri zorunlu olan e-Fatura dijitalleşme adına önemli bir adımdı. Şimdi de gündemde ihracatta e-Fatura var. 2017 yılında e-Fatura kullanıcı sayısının 100 bini aşmasını bekliyoruz. İhracatta e-Fatura şirketlere büyük bir kolaylık sunuyor. Satıcı tarafından düzenlenecek ihracat faturası, merkezinde GİB'in olduğu e-Fatura sistemine taşınacak ve bu dijitalleşmeyle ihracat süreci hız kazanacak” dedi.