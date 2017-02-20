  • İran'dan Türkiye'ye sert tepki
  • MHP gecesindeki Erdoğan posteri olay oldu
  • İstanbul'da patlama ! Yaralılar var
  • ''Erdoğan'a suikast timi'' hakim karşısında
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor

EBRU GÜNDEŞ BOŞANMADI AMA YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Ebru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardı

Bir süre önce eşi Reza Zerrab'tan ayrılma kararı alıp daha sonra vazgeçen Ebru Gündeş evlilik yüzüğünü çıkardı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA


Şarkıcı Ebru Gündeş, konserinden çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Bir süre önce eşi Reza Zerrab'tan ayrılma kararı alıp vazgeçen Gündeş'in evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.
 
Şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. ABD'de hapiste bulunan eşi Reza Zerrab'tan ayrılma kararı alıp bu karardan vazgeçen Gündeş'in evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.
 
EBRU GÜNDEŞ EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI
 
Eşinden ayrılık kararı alıp yeniden barışan Ebru Gündeş, İnstagram'dan paylaştığı fotoğrafta elinde aksesuar olarak kullandığı yüzüğün dışında evlilik yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Ayrılık kararından vazgeçmesine rağmen evlilik yüzüğünü çıkaran Gündeş, akıllara "yeniden boşanma kararı mı aldı" sorusunu getirdi.

Vatan
456
-
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı
AK Parti'den kritik ülkücü hamlesiAK Parti'den kritik ülkücü hamlesi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS