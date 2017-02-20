Ebru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardı



Şarkıcı Ebru Gündeş, konserinden çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Bir süre önce eşi Reza Zerrab'tan ayrılma kararı alıp vazgeçen Gündeş'in evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.



Şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. ABD'de hapiste bulunan eşi Reza Zerrab'tan ayrılma kararı alıp bu karardan vazgeçen Gündeş'in evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.



EBRU GÜNDEŞ EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI



Eşinden ayrılık kararı alıp yeniden barışan Ebru Gündeş, İnstagram'dan paylaştığı fotoğrafta elinde aksesuar olarak kullandığı yüzüğün dışında evlilik yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Ayrılık kararından vazgeçmesine rağmen evlilik yüzüğünü çıkaran Gündeş, akıllara "yeniden boşanma kararı mı aldı" sorusunu getirdi.



