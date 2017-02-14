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EBRU GÜNDEŞ'TEN 14 ŞUBAT MESAJI

Ebru Gündeş'ten 14 Şubat mesajı

Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ''Hangimiz Sevmedik'' şarkısıyla kutladı.

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Ünlü şarkıcı  Ebru Gündeş, sevgililer günü için takipçileri ile özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından konser provası görüntülerini yayınlayan  Ebru Gündeş,  Müslüm Gürses'in şarkısı Hangimiz Sevmedik'i söyledi. Eğlenceli hali ile dikkat çeken  Ebru Gündeş, şarkı sırasında 'sevdik' diyerek özel bir gönderme yaptı.

AYRILIK KARARINDAN VAZGEÇMİŞTİ
Reza Zarrab ile 11 Şubat 2010'da evlenen  Ebru Gündeş, bir süre önce eşi ile ayrılık kararı almıştı. Çift barışarak boşanma kararlarından vazgeçti.

ZARRAB 22 MART'TAN BERİ TUTUKLU
İran asıllı Türk vatandaşı  Reza Zarrab,  22 Mart 2016 tarihinden bu yana ABD'de tutuklu olarak yargılanıyor.

 

 

❤❤❤❤

Ebru Gündeş (@ebrugundes)'in paylaştığı bir gönderi (13 Şub 2017, 12:51 PST)

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