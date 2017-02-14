Ebru Gündeş'ten 14 Şubat mesajı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sevgililer günü için takipçileri ile özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından konser provası görüntülerini yayınlayan Ebru Gündeş, Müslüm Gürses'in şarkısı Hangimiz Sevmedik'i söyledi. Eğlenceli hali ile dikkat çeken Ebru Gündeş, şarkı sırasında 'sevdik' diyerek özel bir gönderme yaptı.

AYRILIK KARARINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Reza Zarrab ile 11 Şubat 2010'da evlenen Ebru Gündeş, bir süre önce eşi ile ayrılık kararı almıştı. Çift barışarak boşanma kararlarından vazgeçti.

ZARRAB 22 MART'TAN BERİ TUTUKLU

İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab, 22 Mart 2016 tarihinden bu yana ABD'de tutuklu olarak yargılanıyor.