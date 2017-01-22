Ebru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifi

Ebru Polat'ın sosyal medya hesabı üzerinden bir iş adamından tek gecelik yemek teklifi geçtiğimiz aylarda magazin gündemine oturmuştu. İlk bakışta ahlaksız bir teklif olarak algılansa da Ebru Polat, "Aldığım en güzel teklif, konu hayır kurumu olunca her şey güzelleşir. Üslup, edep, yol yordam budur." diyerek düşüncelerini ifade etmişti. Bu açıklaması, magazin basınını meraklı bir bekleyiş içerisine sokmuştu.

KARŞILIĞINDA YARDIM KURULUŞUNA 100 BİN DOLAR BAĞIŞ

Sosyal medyadan Ebru Polat'a gönderilen gizemli mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

"Merhaba. Ben öyle sosyal hesapları olan bir adam değilim. Pek de bilmem, lafı dolandırmayı da sevmem. Birlikte bir akşam yemeği için sizin seçeceğiniz, istediğiniz herhangi bir yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağış yapmak isterim."

'ÖMÜR BOYU HAYATIMDA OL' İSTEĞİ VAZGEÇİRDİ

Bu mesaj üzerine çok düşündüğünü belirten Ebru Polat, en sonunda kararını şu kelimelerle açıkladı:

"Beyefendi çok düzgün biriydi. Birkaç kez görüntülü telefonla konuştum, çok heyecanlandı. Bana çok fazla hayranlığı var, çok takık. Ekibime 'Ebru ömür boyu hayatımda olsun istiyorum' demiş. Bunu duyunca endişelendim, o yemeğe çıkmaktan vazgeçtim."