EBRU ŞALLI'YA OĞLUNDAN FOTOĞRAF YASAĞI

Ebru Şallı'ya oğlundan fotoğraf yasağı

Ebru Şallı 13 yaşındaki oğluyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir Moda Haftası'nda kendisi için tasarlanan kıyafeti tanıtan ünlü sunucu Ebru Şallı çocukları ile ilişkisini anlattı.

Ünlü sunucu Ebru Şallı bu yıl 11'nci kez düzenlediği IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na katıldı.

Ünlü sunucu çocukları Beren ve Pars'la ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

'ÇOCUKLARIMA ÇOK PARA HARCIYORUM'

Çocuklarına karne hediyesi olarak kalem aldığını söyleyen Şallı, "Ben öyle büyük hediyeler almıyorum. Çocuklarıma çok paralar harcamıyorum" dedi.

OĞLUNDAN FOTOĞRAF YASAĞI!

Çocuklarına teknolojik ürünler almayı tercih etmediğini söyleyen Ebru Şallı, "Hepimizin elinde tabletler, telefonlar var. Maile bakıyorsun, sosyal medyaya bakıyorsun, yazışıyorsun. Çocuklara da engel olmak zor ama sınırlandırıyorum. Okul olduğunda zaten vakitleri yok. Büyüğün küçüğüne göre daha fazla vakti var. Büyüğü zaten 13 yaşına giriyor. Bir havalarda. Resmini koydurtmuyor falan. Yasak. Onun kişisel, özel hayatına müdahele yok. Bir resim koydum neler geldi başıma. Büyük olduğu için arkadaşları sorular soruyor, birşey oluyor. Artık internet çağı herşeyi öğrenebiliyor.  O yüzden pek hoşlanmıyor. Ünlülük kötü bir şey, sen niye ünlüsün diyor" diye konuştu.

295
Zeytinburnu'nda kar maskeli soygunZeytinburnu'nda kar maskeli soygun
Mobilyacıya çıplak fotoğraflı şantajMobilyacıya çıplak fotoğraflı şantaj
Erdoğan'dan Milli Seferberlik açıklamasıErdoğan'dan Milli Seferberlik açıklaması
Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür dilediEmin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Emekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışıEmekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Babasını öldüren çocuğun annesinden şok sözlerBabasını öldüren çocuğun annesinden şok sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS