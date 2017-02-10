Ebru Şallı'ya oğlundan fotoğraf yasağı

İzmir Moda Haftası'nda kendisi için tasarlanan kıyafeti tanıtan ünlü sunucu Ebru Şallı çocukları ile ilişkisini anlattı.

Ünlü sunucu Ebru Şallı bu yıl 11'nci kez düzenlediği IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na katıldı.



Ünlü sunucu çocukları Beren ve Pars'la ilgili çok özel açıklamalar yaptı.



'ÇOCUKLARIMA ÇOK PARA HARCIYORUM'



Çocuklarına karne hediyesi olarak kalem aldığını söyleyen Şallı, "Ben öyle büyük hediyeler almıyorum. Çocuklarıma çok paralar harcamıyorum" dedi.



OĞLUNDAN FOTOĞRAF YASAĞI!



Çocuklarına teknolojik ürünler almayı tercih etmediğini söyleyen Ebru Şallı, "Hepimizin elinde tabletler, telefonlar var. Maile bakıyorsun, sosyal medyaya bakıyorsun, yazışıyorsun. Çocuklara da engel olmak zor ama sınırlandırıyorum. Okul olduğunda zaten vakitleri yok. Büyüğün küçüğüne göre daha fazla vakti var. Büyüğü zaten 13 yaşına giriyor. Bir havalarda. Resmini koydurtmuyor falan. Yasak. Onun kişisel, özel hayatına müdahele yok. Bir resim koydum neler geldi başıma. Büyük olduğu için arkadaşları sorular soruyor, birşey oluyor. Artık internet çağı herşeyi öğrenebiliyor. O yüzden pek hoşlanmıyor. Ünlülük kötü bir şey, sen niye ünlüsün diyor" diye konuştu.