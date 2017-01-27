Ebru Yaşar kampanyaya destek verdi

Ebru Yaşar'dan, ‘Güçlü bir Türkiye için ben de varım’ kampanyasına destek: Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz!

Rıdvan Dilmen'in Twitter'da başlattığı ve Arda Turan, Burak Yılmaz ile Murat Boz'un destek verdiği 'Güzel bir Türkiye için ben de varım' kampanyasına Ebru Yaşar da katıldı.



"Evet' dersen, iktidardan beklentisi olan insan, 'Hayır' dersen ünlü sanatçı... Hem fikir özgürlüğünün önemini savunuyormuş gibi görün, hem de fikirlerinden dolayı insanları yargıla. Bu ülkeyi size böldürmeyeceğiz!"





Ebru Yaşar, 'Evet' diyenlere tepki gösterenlere, Instagram'daki sayfasından seslendi: "Bölünmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, inadına güçleneceğiz!"