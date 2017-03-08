  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü
  • MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor
  • Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e ''Sen git nonoşlarla birlikte ol''

EBU HANZALA GÖZALTINA ALINDI

Ebu Hanzala gözaltına alındı

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olarak bilinen Ebu Hanzala yeniden gözaltına alındı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla 2015'te tutuklanan ve geçen yıl tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, yeniden gözaltına alındı.

Konuşmalarında "Diri diri insan yakmak caizdir" diyen Bayancuk, Ankara Etimesgut'ta Tevhid Dergisi'nin düzenleyeceği panelde konuşmacı olarak yer alıyordu.

Valiliğin izin vermemesi üzerine panelin iptal edildiği gün bir internet sitesinden yayınlanan videoda Bayancuk, valilik personelini "müşrik" ilan etti ve "Biz de boş durmayacağız" dedi. Ankara Başsavcılığı açıklamalara ilişkin soruşturma başlattı. Bayancuk önceki gün İstanbul Bağcılar'daki evinde gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü.

Habertürk
635
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS